Коронавирус
RT на русскомВ архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
Ранее сообщалось, что у сотрудника медучреждения выявили заражение COVID-19. В связи с этим психонаркологическое отделение закрыли на карантин. 17 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране ещё не пройден.
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Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Власти Японии раздадут всем жителям по $1000
Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса.
News.ru 12:51
Недвижимость
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
Московский Комсомолец 16 апреля в 10:28
Политика
Политолог заявил, что Зеленский может оставить пост президента
Политолог отмечает, что бюджет Украины на две трети состоит из заимствований, поэтому без денег МВФ пожилые люди не получат пенсий, а работающие граждане – зарплаты.
ФедералПресс вчера в 05:01
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954.
ТАСС 14:36
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Политика
Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости 08:35
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Общество
В Тульской области разрешили работу строительных магазинов
Строительные магазины в Тульской области внесены в перечень организаций, которым разрешена работа в установленные президентом нерабочие дни.
ИА Красная Весна 15:15
Общество
Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев
Российские врачи, отправленные в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, вылечили 15 пациентов.
Lenta.ru 15:22
Общество
Собянин рассказал о мощностях медицинской системы Москвы
На пару недель медицинская система обеспечена дополнительными мощностями, добавил он.
Известия вчера в 11:48
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Футбол
Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
RT на русском 14:31
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву
Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений.
REGNUM 15:02