Ранее сообщалось, что у сотрудника медучреждения выявили заражение COVID-19. В связи с этим психонаркологическое отделение закрыли на карантин. 17 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране ещё не пройден.

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 826

Общество Власти Японии раздадут всем жителям по $1000 Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса. 430

Недвижимость Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5% Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт. 3,3K

Политика Политолог заявил, что Зеленский может оставить пост президента Политолог отмечает, что бюджет Украины на две трети состоит из заимствований, поэтому без денег МВФ пожилые люди не получат пенсий, а работающие граждане – зарплаты. 268

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3K

Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 170

Общество Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 218

Общество Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19 Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое. 771

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

Общество Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954 Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954.

Политика Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии. 240

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 1,4K

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 912

Общество В Тульской области разрешили работу строительных магазинов Строительные магазины в Тульской области внесены в перечень организаций, которым разрешена работа в установленные президентом нерабочие дни. 16

Происшествия Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.

Общество Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 140

Политика Владимир Путин отложил военный парад Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк». 2,8K