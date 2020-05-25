Армия и оружие
РБКВ армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Об этом, по данным Anadolu, сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.
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с чего всё началось
До 1,6 тыс. российских наемников из ЧВК «Вагнер» покинули зону боевых действий на западе Ливии, пишет турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.Znak.com04:53
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