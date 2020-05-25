с чего всё началось

Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Об этом, по данным Anadolu, сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

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