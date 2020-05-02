Коронавирус
РБКВ армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны. Кроме них первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.
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