В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны. Кроме них первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

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