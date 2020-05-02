Коронавирус
РБКВ армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны. Кроме них первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.
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Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Общество
Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год
Из-за пандемии коронавируса учебный год в брянских школах закончится досрочно.
БрянскToday 30 апреля в 14:59
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня
Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:12
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры
Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
РБК 12:32
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В Нижегородской области три города закрыли на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 12:03
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Общество
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир.
РБК 13:46
Авто
Citroen C3L готовится к выходу на рынок
На одном из интернет-форумов были опубликованы официальные снимки нового автомобиля от французского производителя Citroen, который предназначен китайского рынка.
Car.ru вчера в 07:00
Путешествия
Россиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей
По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств.
RuNews24.ru 12:43
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Происшествия
В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии
Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
РИА Новости 04:10