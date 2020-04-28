Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.

В армянском Гаваре при «разборке» застрелили двух человек, четверо получили ранения

Общество Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,1K

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым. 22

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 3K

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 776

Общество Врачи снялись обнаженными, показав, как защищены от коронавируса Немецкие медики решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись обнаженными, чтобы показать, как они защищены от коронавируса. 6

Кино На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие онлайн Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Организаторы престижной премии в области киноискусства «Оскар» заявили, что фильмы, выпущенные на потоковых платформах, получат право номинироваться на премию. 4

Экономика ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек. 38

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. 43

Политика Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.

Общество МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере. 30

Экономика Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. 950

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 1K

Общество CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN) Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.

Общество За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.