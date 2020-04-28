Происшествия

Sputnik АрменияSputnik АрменияВ армянском Гаваре при «разборке» застрелили двух человек, четверо получили ранения

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Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.
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В России число умерших с COVID-19 за сутки впервые превысило 100 человек

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В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

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Московский Комсомолец 03:03
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Политика

Путин объявил о проведении авиапарада 9 мая

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Общество

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Газета.Ru вчера в 20:43
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Здоровье

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Kursk.com вчера в 04:52
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Общество

Врачи снялись обнаженными, показав, как защищены от коронавируса

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Кино

На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие онлайн

Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Организаторы престижной премии в области киноискусства «Оскар» заявили, что фильмы, выпущенные на потоковых платформах, получат право номинироваться на премию.
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Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
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Политика

Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено

Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.
Российская газета 03:52
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
1,6K
Общество

МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции

Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»

За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
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Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
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Космос

Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе

В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Lenta.ru 01:43
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CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN)

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.
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Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
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