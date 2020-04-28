Происшествия
Sputnik АрменияВ армянском Гаваре при «разборке» застрелили двух человек, четверо получили ранения
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.
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Общество
В России число умерших с COVID-19 за сутки впервые превысило 100 человек
За минувшие сутки в России из-за коронавируса COVID-19 умерли 108 человек.
РБК 03:54
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир вчера в 04:37
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Политика
Путин объявил о проведении авиапарада 9 мая
Дождь вчера в 12:52
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
Общество
Врачи снялись обнаженными, показав, как защищены от коронавируса
Немецкие медики решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись обнаженными, чтобы показать, как они защищены от коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 07:43
Кино
На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие онлайн
Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Организаторы престижной премии в области киноискусства «Оскар» заявили, что фильмы, выпущенные на потоковых платформах, получат право номинироваться на премию.
REGNUM 01:51
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
Политика
Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено
Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.
Российская газета 03:52
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции
Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Единоборства
Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»
За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
Sports.ru 04:00
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Космос
Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе
В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество
CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN)
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.
ИноСМИ 03:29
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Политика
На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00
Кино
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
РИА Новости 03:32