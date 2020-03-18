Коронавирус
Актуальные НовостиВ АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами
Как отметили в АКОРТ, потребители и правда могут увидеть в каком-либо магазине пустые полки, но виной этому проблемы с логистикой. Розничные компании уже занимаются коррекцией существующих схем, чтобы в ускоренном режиме доставлять товары, которые стали пользоваться повышенным спросом.
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с чего всё началось
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).URA.Ruвчера в 10:36
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Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах
Московский Комсомолецвчера в 23:57
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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
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Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
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Общество
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«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
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Google Translate научился переводить речь «на лету»
Несколько месяцев назад Google впервые представила функцию Continuous Translation, которая позволяла распознавать речь и переводить её «на лету».
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Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
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Политика
Депутат попросил об отставке после письма Радаева
Первым вопросом на повестке дня депутаты обсудили досрочную отставку коллеги Константина Лекомцева.
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Политика
Меркель оценила переговоры с Эрдоганом и Макроном по Идлибу
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала переговоры полезными по сирийскому Идлибу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые прошли 17 марта в режиме видеоконференции.