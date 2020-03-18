Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

с чего всё началось

Как отметили в АКОРТ, потребители и правда могут увидеть в каком-либо магазине пустые полки, но виной этому проблемы с логистикой. Розничные компании уже занимаются коррекцией существующих схем, чтобы в ускоренном режиме доставлять товары, которые стали пользоваться повышенным спросом.

В АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами

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