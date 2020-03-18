Коронавирус

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами

Как отметили в АКОРТ, потребители и правда могут увидеть в каком-либо магазине пустые полки, но виной этому проблемы с логистикой. Розничные компании уже занимаются коррекцией существующих схем, чтобы в ускоренном режиме доставлять товары, которые стали пользоваться повышенным спросом.
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с чего всё началось

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
URA.Ruвчера в 10:36

Подробнее о событии

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

URA.Ruвчера в 10:36

В АКОРТ прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах

РИА Новостивчера в 23:12

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Известия00:56

Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах

Газета.Ru01:33

АКОРТ заявила об отсутствии дефицита в российских магазинах

Вести.Ru00:54

В ассоциации ретейлеров объяснили опустевшие полки в магазинах

REGNUM03:20
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Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Lenta.ru 04:32
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.
ГЛАС.RU 02:38
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

Суд разрешил банку «Санкт-Петербург» продать часть имущества «Талион»

Банк «Санкт-Петербург» отсудил у компаний группы «Талион» Александра Ебралидзе 5,5 млрд рублей долга по кредиту.
АБН 02:39
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Технологии

Google Translate научился переводить речь «на лету»

Несколько месяцев назад Google впервые представила функцию Continuous Translation, которая позволяла распознавать речь и переводить её «на лету».
Игромания.ру 04:05
Общество

Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение

Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование.
Вести.Ru 03:38
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Политика

Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве

Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело вчера в 03:37
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Политика

Депутат попросил об отставке после письма Радаева

Первым вопросом на повестке дня депутаты обсудили досрочную отставку коллеги Константина Лекомцева.
Регион 64 04:19
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM вчера в 23:16
Политика

Меркель оценила переговоры с Эрдоганом и Макроном по Идлибу

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала переговоры полезными по сирийскому Идлибу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые прошли 17 марта в режиме видеоконференции.
Известия вчера в 15:56
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