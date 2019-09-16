Политика
Газета.RuВ атаке на НПЗ Саудовской Аравии арабская коалиция обвинила Иран
Арабская коалиция, которая воюет в Йемене во главе с Саудовской Аравией, обвинила иранскую сторону в атаке на нефтеперерабатывающие заводы королевства.
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Здоровье
Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме
Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Космос
«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна
Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.
Портал Поиск вчера в 04:05
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
«Росконтроль» проверил качество венских сосисок
Эксперты «Росконтроля» проверили качество венских сосисок, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:57
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика
Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС вчера в 09:27
Политика
В Люксембурге протестующие освистали Бориса Джонсона
После инцидента британский премьер отказался от участия в пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем, которая должна была состояться по итогам переговоров по Brexit.
Аргументы и Факты 15:33
Шоу-бизнес
«Первый канал» анонсировал выпуск «Пусть говорят» о Заворотнюк
Новый выпуск программы «Пусть говорят», который выйдет в эфир вечером 16 сентября, будет посвящен актрисе Анастасии Заворотнюк.
РБК 07:31
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой
Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.
7Дней.ру 10:30
Экономика
Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Культура
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23