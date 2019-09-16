Арабская коалиция, которая воюет в Йемене во главе с Саудовской Аравией, обвинила иранскую сторону в атаке на нефтеперерабатывающие заводы королевства.

В атаке на НПЗ Саудовской Аравии арабская коалиция обвинила Иран

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