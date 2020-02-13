Происшествия

Вести.RuВести.RuВ ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек. Трагический инцидент произошел в ночь на четверг, 13 февраля, на трассе Р23, где две машины совершили лобовое столкновение.
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с чего всё началось

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
ТАССвчера в 19:08

Подробнее о событии

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

ТАССвчера в 19:08

В Псковской области завели дело по факту ДТП с микроавтобусом

RT на русскомвчера в 23:38

В Псковской области в ДТП с фурой погибли восемь украинцев

РБКвчера в 19:17

Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек

РИА Новости00:41

«Один только выжил»: погибшие в ДТП под Псковом ехали в сторону Киева

РЕН ТВвчера в 19:55

Предположительно, 8 граждан Украины погибли в ДТП с микроавтобусом под Псковом

BFM.ruвчера в 19:50

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфаксвчера в 19:20
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Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Мойка78 вчера в 13:29
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Piter.tv 00:12
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM вчера в 08:51
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

RT на русском 00:33
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Soccer.ru вчера в 23:39
Экономика

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Газета.Ru вчера в 06:42
Общество

Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Известия 00:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК вчера в 22:05
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Rambler News Service вчера в 08:02
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости вчера в 02:00
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218

РБК 00:09
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Теннис

Медведев покинул турнир в Роттердаме после первого круга

Первая ракетка турнира в Роттердаме Даниил Медведев потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге.
Матч ТВ вчера в 14:52
Недвижимость

Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
РБК вчера в 04:28
Общество

Выставка MWC 2020 в Барселоне отменена из-за коронавируса

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, в этом году не состоится.
Naked Science вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит 11 февраля в 12:09
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 18:16
Политика

В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Секрет фирмы вчера в 06:37
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
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