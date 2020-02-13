Происшествия
Вести.RuВ ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек. Трагический инцидент произошел в ночь на четверг, 13 февраля, на трассе Р23, где две машины совершили лобовое столкновение.
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Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.ТАССвчера в 19:08
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