Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

с чего всё началось

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек. Трагический инцидент произошел в ночь на четверг, 13 февраля, на трассе Р23, где две машины совершили лобовое столкновение.

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

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