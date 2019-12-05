МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцать шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения.

с чего всё началось

В Калуге в результате столкновения маршрутки с мачтой освещения пострадали 26 человек, сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным регионального главного управления МЧС, ДТП произошло в 13:00 (совпадает с мск) на улице Георгия Амелина.

В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

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