Происшествия
REGNUMВ Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек
В Калуге в результате столкновения маршрутки с мачтой освещения пострадали 26 человек, сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным регионального главного управления МЧС, ДТП произошло в 13:00 (совпадает с мск) на улице Георгия Амелина.
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцать шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения.РИА Новости05:32
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Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Общество
Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год
Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»
Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Политика
Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Происшествия
Советник президента РФС объяснил свои действия во время ДТП
Сообщалось, что, маневрируя во дворе, советник президента РФС задел своей машиной соседскую.
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Спорт
Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда
Знаменитый актер Виктор Сухоруков, полюбившийся зрителю после выхода фильмов «Брат» и «Брат 2», рассказал изданию «Радио Sputnik», почему никогда не выйдет фильм «Брат 3». Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.
Политика
Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
Политика
Медведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Транспорт
В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки
В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.
Общество
Эксперимент по налогу для самозанятых распространят на 19 регионов
Госдума в окончательном чтении приняла закон о распространении эксперимента по налогу для самозанятых на 19 субъектов.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Происшествия
Суд оправдал Дмитрия Елизарова по всем статьям
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор по делу начальника УЭБ и ПК областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Экономика
Выяснилось, сколько застройщиков реально работает с эскроу-счетами
В целом в России выполняются работы на стройплощадках многоквартирных домов общей площадью в 113,0 млн кв. м. Напомним, что в РФ переход на новую схему финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов начался 1 июля этого года.