Экономика
REGNUMИндекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Волейбол
Панков покинул пост главного тренера женской сборной по волейболу
Вадим Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу.
РЕН ТВ 08:33
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
Машины и Механизмы 08:33
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Экономика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Интерфакс 06:36
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
Известия 08:20
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Археологические раскопки в Кремле могут быть расширены
Президент России 12 июня 2019 года посетил место новых археологических раскопок, которые были начаты в мае в Большом Кремлевском сквере.
ТАСС 08:34
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Футбол
Сборная России прилетела в Москву после победы над Казахстаном
Футболисты сборной России вернулись в Москву после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана, который накануне состоялся в Калининграде.
Чемпионат 02:11
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Гаджеты
В iPhone 11 не будет обратной зарядки и USB-C
В комплект к iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (преемникам XS и XS Max) положат быструю зарядку.
Псковская Лента Новостей 08:35
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Финансы
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:19
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Наука
Нейросеть научили превращать картины в музыку
Максимилиан Мюллер-Эберштайн (Maximilian Müller-Eberstein) и Нанне ван Ноорд (Nanne van Noord) из Амстердамского университета разработали алгоритм, способный проводить преобразование между изображениями и музыкой, причем при обучении он не требует соотносить изображения с музыкой, а учится этому самостоятельно, применяя метод обучения без учителя.
N+1 вчера в 09:56
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дни.ру вчера в 11:54