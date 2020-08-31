Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.