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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

В августе речные круизы России стали популярнее на 30%

Отсутствие возможности отдохнуть за границей, увеличило спрос на речные круизы России, отмечает ряд аналитиков. В августе рост продаж билетов составил порядка 30%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Популярность речных путешествий по России растет с каждым годом на 20–25%, 80% круизных клиентов — возвратные, — рассказал Андрей Михайловский.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Ореанда-Новости

В августе речные круизы России стали популярнее на 30%

Ореанда-Новости04:32
Невские Новости

После снятия ограничений россияне присмотрелись к речным круизам

Невские Новостивчера в 14:11
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегоднявчера в 09:23
Дни24

В России возросла популярность речных круизов

Дни24вчера в 12:17
Народные новости

Речные круизы становятся все более популярными у россиян

Народные новостивчера в 10:06
Life.ru

В России резко выросла популярность речных туров

Life.ruвчера в 13:34
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известиявчера в 17:02

Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.
РИА Новостивчера в 15:12
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Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости04:39
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известиявчера в 11:26
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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