В августе речные круизы России стали популярнее на 30%
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Отсутствие возможности отдохнуть за границей, увеличило спрос на речные круизы России, отмечает ряд аналитиков. В августе рост продаж билетов составил порядка 30%.В источнике
С чего всё началось
Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы
Популярность речных путешествий по России растет с каждым годом на 20–25%, 80% круизных клиентов — возвратные, — рассказал Андрей Михайловский.
Известиявчера в 17:02
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