Россиян в августе 2020 года ждет немало изменений: работающим пенсионерам увеличат выплаты, нарушителям ПДД придется больше платить за страховку, а увольняемым сотрудникам будут выплачивать по три заработных платы. Все это связано с вступлением в силу целого ряда изменений в законы.

В августе россиянам пересчитают пенсии и изменят тарифы ОСАГО

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