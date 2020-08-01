Экономика
Prooren.ruВ августе россиянам пересчитают пенсии и изменят тарифы ОСАГО
Россиян в августе 2020 года ждет немало изменений: работающим пенсионерам увеличат выплаты, нарушителям ПДД придется больше платить за страховку, а увольняемым сотрудникам будут выплачивать по три заработных платы. Все это связано с вступлением в силу целого ряда изменений в законы.
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Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа
Вести.Ruвчера в 10:58
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Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском 07:43
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг заявление тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае.
ФАН вчера в 21:08
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Футбол
Форвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»
Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20.
Газета.Ru 08:43
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
Космос
Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»
Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей.
Planet Today вчера в 02:33
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 11:55
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn 15:50
Политика
Лукашенко считает, что задержанных россиян в Белорусию кто-то отправил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии.
Мойка78 14:51
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Гаджеты
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
Поток утечек о новых iPhone усиливается в последние месяцы перед презентацией.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
В Хельсинки провели «Топлес-флешмоб»
РИА Новости 12:25
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.
РИА Новости 01:18
Происшествия
Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска
Коммерсантъ Екатеринбург 14:43
Политика
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа.
Известия 15:22
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
RT на русском 13:42
Происшествия
На юге Москвы автомобиль наехал на переходящих дорогу пешеходов
На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
РБК 16:48
Культура
VI фестиваль искусств имени Чайковского стартовал в Клину
Общественное телевидение России 13:04