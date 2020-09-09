В августе возобновились продажи российских акций
В последний месяц лета возобновилась продажа акций российских эмитентов. Нерезидентами было продано акций на 34,2 млрд рублей. Несмотря на покупку ценных бумаг за месяц до этого, продажи российских акций возобновились.В источнике
С чего всё началось
Иностранцы вернулись к продаже российских акций
В этом месяце на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности относительно июля 2020 года и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций.
РБКвчера в 07:19
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