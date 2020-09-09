Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

В августе возобновились продажи российских акций

В последний месяц лета возобновилась продажа акций российских эмитентов. Нерезидентами было продано акций на 34,2 млрд рублей. Несмотря на покупку ценных бумаг за месяц до этого, продажи российских акций возобновились.В источнике
С чего всё началось
РБК

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

В этом месяце на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности относительно июля 2020 года и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций.
РБКвчера в 07:19
Подробнее о событии
РБК

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

РБКвчера в 07:19
News.ru

Иностранцы возобновили продажи российских акций

News.ruвчера в 10:51
Экономика сегодня

В августе возобновились продажи российских акций

Экономика сегоднявчера в 10:21
Газета.Ru

Иностранцы вновь продают российские акции

Газета.Ruвчера в 09:32
ГЛАС.RU

Иностранные инвесторы вновь продают акции российских компаний

ГЛАС.RUвчера в 11:59
ПРАЙМ

Нерезиденты в августе возобновили продажи акций на Мосбирже

ПРАЙМвчера в 05:33
Финмаркет

Нерезиденты в августе продали российские акции на 34,2 млрд руб. - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 05:22

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
274

Алина Загитова надела золотистое платье в первый день съёмок «Ледникового периода». Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова надела золотистое платье в первый день съёмок очередного сезона шоу «Ледниковый период».
Чемпионат8 сентября в 09:51

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
1,5K

Пребывание на МКС изменило структуру мозга российских космонавтов

Исследование, опубликованное в пятницу, описывает состояние головного мозга восьми мужчин — российских космонавтов примерно спустя семь месяцев после того, как они вернулись из длительных миссий на Международную космическую станцию.
РИА ОмскПресс6 сентября в 07:47
59

ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
5