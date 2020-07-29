Экономика
Evo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.
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Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа
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