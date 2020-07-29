Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.

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