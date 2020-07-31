Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.
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Какие изменения ждут россиян в августе

РЕН ТВвчера в 07:03

Пенсии, ОСАГО, льготы: как изменится жизнь россиян в августе

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В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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Обзор РИА «Воронеж». Что изменится в законодательстве в августе-2020

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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч

За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
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За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
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Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 31 июля в 05:42
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Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М

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Политика

Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg.
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ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

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Происшествия

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

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Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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Автоспорт

Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии «Формула-2»

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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости 01:13
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
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Здоровье

В Волгоградской области за сутки умерла 64-я жертва коронавируса

Напомним, накануне в Волгоградской области коронавирусом заразился еще 91 человек.
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В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе

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Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
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Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
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Петербург вышел из тройки регионов по смертности от коронавируса

Петербург вышел из тройки регионов по смертности В Петербурге заявили о минимальном за месяц с 4 июля суточном приросте смертей от COVID-19, также это один из минимумов за все время пандемии.
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Ахеджакова жестко высказалась об уходе Гармаша

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Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
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Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода

Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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