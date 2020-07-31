Экономика
Evo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.
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Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Российская газета 03:27
Армия и оружие
Украинские пограничники отказались от автоматов Калашникова
В сообщении говорится, что правительство Украины планирует полностью отказаться от автоматов Калашникова и перевооружить силовые структуры винтовкой UAR-15.
ИА Красная Весна вчера в 17:43
Футбол
«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на эпизод, случившийся после завершения финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» (2:1).
ProstoProSport вчера в 16:22
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч
За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
Коммерсантъ 03:32
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
РБК 02:01
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 31 июля в 05:42
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
Политика
Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 12:20
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25
Происшествия
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Автоспорт
Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии «Формула-2»
ТАСС Спорт вчера в 11:49
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
Здоровье
В Волгоградской области за сутки умерла 64-я жертва коронавируса
Напомним, накануне в Волгоградской области коронавирусом заразился еще 91 человек.
Волгоградская правда 04:02
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Шоу-бизнес
Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе
Bimru.ru 31 июля в 06:43
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Технологии
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
Общество
Петербург вышел из тройки регионов по смертности от коронавируса
Петербург вышел из тройки регионов по смертности В Петербурге заявили о минимальном за месяц с 4 июля суточном приросте смертей от COVID-19, также это один из минимумов за все время пандемии.
DP.RU 03:47
Шоу-бизнес
Ахеджакова жестко высказалась об уходе Гармаша
MOS.news вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37