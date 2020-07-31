Экономика
Evo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.
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Возбуждено ещё одно дело после находки тел на турбазе в Алтайском крае
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«Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Американский сериал «Чернобыль», снятый телеканалом HBO и британской телесетью Sky, признали лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
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На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59
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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
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Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
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Пятый канал вчера в 22:41
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В Челябинской области выявили более 12 тыс. случаев коронавируса
По данным на утро воскресенья, 2 августа, в регионе подтвердили 12 тыс. 33 случая коронавируса. Число заболевших выросло на 110.
Эхо Москвы в Челябинске 02:15
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 181тыс.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись
Вечерняя Москва вчера в 13:08
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
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Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
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Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку приложения Cortana
Компания Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку своего приложения Cortana, убирая его на различных платформах.
Дни24 вчера в 09:25
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
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В Москве ограничат движение в связи с Днем ВДВ
Газета.Ru вчера в 23:13
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
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Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
REGNUM 02:24
Авто
Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто
Эксперты издания "АвтоВзгляд" составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей.
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Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета
Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
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Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Наталья Поклонская отметила, что Феодосия имеет множество достопримечательностей, неповторимую флору и фауну.
Территория новостей 02:49
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Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны.
Vevby.ru 30 июля в 00:57
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Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com 01:38
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
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Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru вчера в 19:48
Культура
В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»
ИА Красная Весна 02:24