Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.
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