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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.В источнике
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа

Вести.Ruвчера в 10:58
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газета28 июля в 18:02
ToDay News Ufa

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

ToDay News Ufa29 июля в 10:03
Актуальные Новости

Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе

Актуальные Новости29 июля в 04:28
ФАН

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН29 июля в 03:12
Территория новостей

От ОСАГО до повышения пенсий: что ждёт Россию в августе?

Территория новостей29 июля в 02:14
Evo-rus.com

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Evo-rus.comвчера в 02:43

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ruвчера в 12:35
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Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.рувчера в 15:53

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Сотрудники дома-интерната в Забайкалье записали обращение к Осипову

Работники психоневрологического дома-интерната в селе Хада-Булак Оловяннинского района в видеообращении попросили губернатора Забайкальского края Александра Осипова подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии единственного, по их словам, места работы.
Московский Комсомолец Читавчера в 04:50

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюсвчера в 15:10
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомостивчера в 12:53
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русскомвчера в 03:25
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