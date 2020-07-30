Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 24 августа в законе об ОСАГО появятся поправки, согласно которым страховые компании смогут назначать тарифы персонально для каждого водителя. Плановая корректировка пенсии для российских работающих пенсионеров начинается с первого августа.
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Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа

Вести.Ru10:58

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьград28 июля в 22:33

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Медиа-Центр 35media.ruвчера в 06:33

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Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
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Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
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РИА Новости вчера в 15:18
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Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

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Известия 15:34
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Политика

В Ереване заявили о закомплексованности Украины

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
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Фигурное катание

Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.
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Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин

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Футбол

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Общество

Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
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Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами.
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
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Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью.
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«Это недопустимо»: Малышева рассказала, кому нельзя носить маски

Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме.
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Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

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Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
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