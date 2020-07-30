С 24 августа в законе об ОСАГО появятся поправки, согласно которым страховые компании смогут назначать тарифы персонально для каждого водителя. Плановая корректировка пенсии для российских работающих пенсионеров начинается с первого августа.

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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Политика В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.

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Происшествия В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. 32

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