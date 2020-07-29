Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.

с чего всё началось

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 458

Армия и оружие СНБО пообещала «неожиданный» ответ на учения России у границ Украины В ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» Украина может провести свои учения «в довольно неожиданных местах».

Общество Власти Саратовской области ужесточат масочный режим Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости". 122

Общество Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста. 17

Происшествия Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя. 478

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 435

Экономика Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, чтобы человек был уверен, что находится в "большой игре", рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.

Общество Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга» Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб. В мае пользователи жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др. 3

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 183

Здоровье Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.