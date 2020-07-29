Общество
Российская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2020 года выросла на 5,2% — до 70 227 рублей. При этом, по данным РСА, средняя премия осталась примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2019 года. Ее размер составил 5398 рублей.ФАН27 июля в 07:26
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Как с августа изменятся тарифы ОСАГО? Объяснил президент союза автостраховщиков
Телеканал 360°27 июля в 10:33
Новые тарифы ОСАГО и выплаты для уволенных: жителей Мордовии с августа ждут перемены
МордовМедиа27 июля в 07:49
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Краснодар, 29 июля 2020, 12:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.
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Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
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У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Кино
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Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
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Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
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Экономика
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
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5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
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