Ранее стало известно, что средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2020 года выросла на 5,2% — до 70 227 рублей. При этом, по данным РСА, средняя премия осталась примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2019 года. Ее размер составил 5398 рублей.

с чего всё началось

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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