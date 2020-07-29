С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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