С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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