Экономика
Российская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе
Слово и Деловчера в 03:40
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Футбол
Как сборная СССР в первый и последний раз завоевала медали чемпионата мира по футболу
В 1966 году сборная СССР впервые завоевала медали чемпионата мира по футболу.
RT на русском вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Не менее 17 человек пострадали и один погиб при взрыве в японском городе Корияма (префектура Фукусима).
Российская газета 22:54
Армия и оружие
В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов
Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 14:43
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия вчера в 00:58
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
Шоу-бизнес
Соседов разоблачил пластику Бабкиной
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что певица Надежда Бабкина прибегла к пластическим операциям задолго до того, как заболела коронавирусом.
iReactor 11:40
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС 16:03
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Немецкий автоконцерн в след за ведущими мировыми автопроизводителями собирается выпустить на рынок России свой бюджетный кроссовер.
Лезги газет 15:52
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Хоккей
19 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»
Российский вратарь Семен Варламов отыграл 40 минут и отразил все 19 бросков. В третьем периоде вместо него вышел Томас Грайсс.
ProstoProSport 23:19
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Общество
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Основой кавказского долголетия является особый шашлык.
РИА Новости 21:01
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27