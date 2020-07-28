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Российская газета
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ruвчера в 17:00
Подробнее о событии
Краснодарские известия

Прибавка к пенсии и новая стоимость ОСАГО: что ждет россиян с августа

Краснодарские известия03:28
ФАН

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН03:12
Территория новостей

От ОСАГО до повышения пенсий: что ждёт Россию в августе?

Территория новостей02:14
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газета18:02
Телеканал 360°

СМИ рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Телеканал 360°вчера в 09:25
Privet-Rostov.ru

Что изменится в жизни россиян с августа 2020

Privet-Rostov.ru27 июля в 10:39
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Виагра может быть полезна в лечении болезни Альцгеймера

Специалисты из Кембриджского университета и Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое показало, что виагра может положительно сказываться на способности нашего организма избавляться от дефектных и поврежденных белков, которые провоцируют развитие таких недугов, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Виагра может быть полезна в лечении болезни Альцгеймера
Live2401:50
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Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь

Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы неделивчера в 15:56
16

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ03:17
16

В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия03:46
1
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Треть бюджета-2019 Саратовская область получила из федерального центра

Около трети всех доходов Саратовской области в 2019 году были получены из федерального бюджета и бюджета Москвы, сообщается в пояснительной записке к закону об исполнении бюджета прошлого года, внесенному в облдуму.
FreeNews-Volgaвчера в 05:58
1

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия02:30
1,1K
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