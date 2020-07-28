Треть бюджета-2019 Саратовская область получила из федерального центра

Около трети всех доходов Саратовской области в 2019 году были получены из федерального бюджета и бюджета Москвы, сообщается в пояснительной записке к закону об исполнении бюджета прошлого года, внесенному в облдуму.