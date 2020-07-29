Экономика
Российская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
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Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста 27 июля в 07:50
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Футбол
Полузащитник Шатов покинул «Зенит»
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.
Газета.Ru 03:14
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag вчера в 04:01
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36
Общество
Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Музыка
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за сутки
ИА InterMedia вчера в 05:23
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем вчера в 09:29