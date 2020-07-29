Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.

с чего всё началось

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

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