Экономика
Российская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе
Актуальные Новости04:28
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Политика
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Газета.Ru 07:00
Политика
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Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
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Новое подразделение появилось в Следкоме РФ
Подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создано в Следственном комитете Российской Федерации.
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Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%
Путевки в Турцию на российском туристическом рынке подорожали на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Европейско-Азиатские новости 09:37
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Космос
Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
Вакцина передана на экспертизу и может быть зарегистрирована 10−12 августа.
Новые Ведомости 06:44
Армия и оружие
Китай не признал Су-57 истребителем пятого поколения
Китайские журналисты не включили в число истребителей пятого поколения российский Су-57.
News.ru вчера в 12:02
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков.
RT на русском 08:58
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Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
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Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Футбол
Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом
Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - отметил шеф Пентагона.
ТАСС 09:46