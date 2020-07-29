Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Как изменится жизнь россиян в августе

Рамблер05:19

Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе

Актуальные Новости04:28

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН03:12

СМИ рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Телеканал 360°вчера в 09:25

Что изменится в жизни россиян с августа 2020

Privet-Rostov.ru27 июля в 10:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
1,1K
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
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Политика

Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера

Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
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Общество

Новое подразделение появилось в Следкоме РФ

Подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создано в Следственном комитете Российской Федерации.
iReactor 09:53
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Путешествия

Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%

Путевки в Турцию на российском туристическом рынке подорожали на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Европейско-Азиатские новости 09:37
2
Происшествия

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Известия 08:48
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
6
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
29
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Происшествия

В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

РБК 09:34
18
Космос

Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов

Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
3
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

Вакцина передана на экспертизу и может быть зарегистрирована 10−12 августа.
Новые Ведомости 06:44
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Армия и оружие

Китай не признал Су-57 истребителем пятого поколения

Китайские журналисты не включили в число истребителей пятого поколения российский Су-57.
News.ru вчера в 12:02
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков.
RT на русском 08:58
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Шоу-бизнес

Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг

В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
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Общество

Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
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Политика

Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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Футбол

Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом

Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
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Происшествия

В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

Газета.Ru 06:39
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - отметил шеф Пентагона.
ТАСС 09:46
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