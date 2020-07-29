Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
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с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета28 июля в 18:02

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Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

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В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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Актуальные Новостивчера в 04:28
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Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Общество

Дегтярев обещает усилить контроль за дотациями в хабаровский бюджет

Как сообщает канал RTVI, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что намерен усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны в бюджет региона.
Московский Комсомолец вчера в 19:37
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Происшествия

20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
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Культура

Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Evo-rus.com 01:19
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Общество

Жену бежавшего от ареста оппонента Лукашенко вызвали в МВД Белоруссии

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 04:27
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Здоровье

В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели

В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 вчера в 03:56
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности горячей еды

Россиян предупредили об опасности горячей еды. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Piter.tv 01:39
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Политика

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Экономика

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
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Общество

За сутки в Татарстане выявлено 35 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения COVID-19: все контактные, сообщает оперштаб республики.
Республика Татарстан 03:51
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Игры

Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

3DNews 04:17
Здоровье

Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Футбол

Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
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Экономика

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
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Экономика

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии

Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК вчера в 12:45
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Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
47
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news вчера в 05:34
18
Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

ТАСС 04:12
Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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