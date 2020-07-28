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Российская газета
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета28 июля в 18:02
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Медиа-Центр 35media.ru

Водители смогут платить меньше за ОСАГО

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 06:33
Народные новости

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новости29 июля в 10:47
Слово и Дело

Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе

Слово и Дело28 июля в 03:40
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газета28 июля в 18:02
Экономика сегодня

Перерасчет пенсий и новые тарифы ОСАГО будут введены с августа

Экономика сегодня28 июля в 04:14
Царьград

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьград28 июля в 22:33
Медиа 73

ОСАГО, пенсии, переводы денег. Какие законы вступают в силу в августе

Медиа 7328 июля в 01:01
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новостивчера в 15:34
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactorвчера в 07:41
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Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:13

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ29 июля в 03:17
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