Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

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Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты17:06

В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО

Политическая Экспертиза10:52

Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе

Актуальные Новости04:28

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН03:12

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02

СМИ рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Телеканал 360°вчера в 09:25
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ru 16:37
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Политика

Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
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Общество

Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы

27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года.
Expert.ru вчера в 12:23
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Футбол

Медведев: Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Игоря Смольникова подписать контракт с «Краснодаром», а не продлить соглашение с «Зенитом».
Нева Спорт 13:45
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

РИА Новости вчера в 07:32
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета 06:20
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Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
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Происшествия

В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа

Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
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Политика

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Политика

Сенатор-демократ счел подарком для России вывод войск США из Германии

Решение администрации США о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с "агрессией Кремля" в Европе, считает заместитель главы комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендез.
Газета.Ru 16:03
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru 16:57
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Политика

Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Минувшей ночью неизвестные развесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на нескольких варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
9
Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Общество

Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
BFM.ru 14:51
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Футбол

В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон

В Интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/2021.
RT на русском 17:22
Наука

Определена лучшая маска для защиты от коронавируса SARS CoV-2

Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску.
ToDay News Ufa вчера в 01:53
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Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
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Футбол

«Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса

«Манчестер Сити» договорился о переходе полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».
Чемпионат 14:09
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Авто

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Южнокорейское подразделение Hyundai N Perfomance Parts презентовало спортивную модификацию вседорожника Hyundai Santa Fe.
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Происшествия

Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля

Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
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