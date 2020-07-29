Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Читать в источнике
Комментировать286
с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газетавчера в 18:02

Подробнее о событии

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новости10:47

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33

В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО

Политическая Экспертиза10:52

Перерасчет пенсий и новые тарифы ОСАГО будут введены с августа

Экономика сегоднявчера в 04:14

Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе

Слово и Деловчера в 03:40

Пенсии, кошельки и ОСАГО: какие законы вступают в силу с 1 августа

Deita.ru27 июля в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
244
Армия и оружие

Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
РИА Новости 20:35
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
37
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,6K
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor вчера в 01:07
1,2K
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
638
Культура

Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»

Россия – Культура 27 июля в 05:16
Гаджеты

Американский штат начал расследование замедления старых iPhone

Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Игры

С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt

Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
288
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Общество

Врач-диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что секрет кавказского долголетия заключен в особом шашлыке, который является культовым блюдом региона.
Online47.ru 21:24
Политика

Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии

В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва 07:10
1K
Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
3
Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
7
Политика

Лукашенко провел совещание с перебинтованной рукой

Политическая Экспертиза 18:59
6
Культура

Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской

CT news 19:41
5
Общество

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
132
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова

НовостиВолгограда.ру 08:13
1
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru 18:26
13
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
269
Кино

Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке

Культуромания 11:58
5
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
3
Общество

Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США

Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
ФАН 16:56
2
Здоровье

Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов

Медиа-Центр 35media.ru 08:11
26
Финансы

В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях

«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
REGNUM 20:51
Киберспорт

Шутер Frostpoint VR — последняя не издаваемая Microsoft игра inXile Entertainment

Студия inXile Entertainment анонсировала Frostpoint VR: Proving Grounds — многопользовательский командный шутер для гарнитур виртуальной реальности.
3DNews 11:15
Авто

АвтоВАЗ модернизировал 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRAY

Напомним, 1,8-литровый мотор, который ставят на Lada XRAY и Vesta, выдаёт 122 л.с. Минимальная стоимость моделей с этим двигателем составляет 761 900 рублей и 792 900 рублей, соответственно.
За рулем Кубань 01:52
78
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное