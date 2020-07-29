С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

с чего всё началось

Общество За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 34

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

Политика Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе. 229

Общество Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет. 40

Общество Названа самая популярная книга в российских колониях Роман Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением среди заключенных в России, статистику приводит ФСИН, сообщает РИА Новости. 35

Футбол УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию Как сообщает RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала.

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 270

Общество Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за распространения коронавируса, президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать по 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. 48

Наука Инфекционисты нашли способ справиться с COVID-19 за 25 секунд По результатам эксперимента выяснилось, что при дозе УФ-C в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд, а при дозе в 22 миллиджоуля за 25 секунд от коронавируса не осталось ни следа. 22

Гаджеты В Аризоне начато расследование из-за замедления работы старых iPhone В Аризоне (США) начато расследование в отношении Apple. Оно поможет определить истинную причину замедления производительности старых iPhone.