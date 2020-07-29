Экономика
Российская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
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с чего всё началось
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.Российская газета28 июля в 18:02
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Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе
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