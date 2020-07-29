Общество

ToDay News UfaToDay News UfaВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты17:06

В августе в России вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Live2411:49

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°07:43

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новости10:47

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02

Изменения в ОСАГО и другие новшества законодательства с 1 августа 2020 года

Интересная Россия27 июля в 02:20
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Армия и оружие

ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР

Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
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Футбол

В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон

В Интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/2021.
RT на русском 17:22
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
76
Общество

Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК

Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный консалтинговой компанией Brand Finance.
Ведомости 10:22
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
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Армия и оружие

Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России

США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:43
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,1K
Кино

Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман

Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский 08:36
Футбол

Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»

«Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.
Чемпионат 15:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru 09:19
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
1
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
209
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
25
Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
128
Политика

Трамп рассказал, что погубило СССР

По версии американского политика, Советский Союз якобы погубила неудачная война в Афганистане: советские власти потеряли в ней колоссальное количество денег и человеческих жизней.
Газета.Ru 15:36
3
Политика

МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске

Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
2
Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

РИА Новости вчера в 07:32
28
Кино

Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене

Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Авто

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
848
Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
79
Политика

США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США.
News.ru 12:20
2
Хоккей

Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Газета.Ru 16:07
Экономика

Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес

В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
1
Кино

Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке

Культуромания 11:58
5
Футбол

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
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