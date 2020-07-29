Общество
ToDay News UfaВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.
Читать в источнике
Оценить303
с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Изменения в ОСАГО и другие новшества законодательства с 1 августа 2020 года
Интересная Россия27 июля в 02:20
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:27, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
В Интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/2021.
RT на русском 17:22
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Общество
Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК
Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный консалтинговой компанией Brand Finance.
Ведомости 10:22
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
Армия и оружие
Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:43
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Кино
Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман
Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский 08:36
Футбол
Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»
«Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.
Чемпионат 15:25
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru 09:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
Политика
Трамп рассказал, что погубило СССР
По версии американского политика, Советский Союз якобы погубила неудачная война в Афганистане: советские власти потеряли в ней колоссальное количество денег и человеческих жизней.
Газета.Ru 15:36
Политика
МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске
Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
РИА Новости вчера в 07:32
Кино
Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене
Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Авто
В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Политика
США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США.
News.ru 12:20
Хоккей
Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Газета.Ru 16:07
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Кино
Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке
Культуромания 11:58
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06