Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
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с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета28 июля в 18:02

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Законы, вступающие в силу в августе

Парламентская газетавчера в 17:00

В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО

Политическая Экспертизавчера в 10:52

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новостивчера в 10:47

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьград28 июля в 22:33

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газета28 июля в 18:02

Перерасчет пенсий и новые тарифы ОСАГО будут введены с августа

Экономика сегодня28 июля в 04:14

Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе

Слово и Дело28 июля в 03:40
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Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
1
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
8
Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1K
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Происшествия

Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест

Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
1,1K
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Здоровье

105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:34
827
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
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Происшествия

Родственники рассказали о зарезанной мужем под крики детей россиянке

Lenta.ru 08:10
1
Политика

Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничения интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
5
Космос

Ученым удалось обнаружить самую тяжелую экзопланету

Специалисты подчеркивают, что это одна из самых больших экзопланет, что им удалось обнаружить.
ToDay News Ufa 06:17
3
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
200
Политика

Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео

В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Рамблер 08:10
Авто

В России спрос на электромобили с пробегом вырос на 132%

Car.ru 04:39
9
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Армия и оружие

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
8
Общество

Huawei впервые заняла первое место по продажам смартфонов

Аналитики компании Canalys отметили, что за эти 3 месяца китайской компании удалось продать 55,8 млн смартфонов.
Evo-rus.com 05:33
23
Футбол

Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Политика

Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».
REGNUM 08:18
270
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
5
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
1
Общество

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.
Lenta.ru 08:21
Общество

СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей

Закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что около 1 тыс. детей, рожденных в России суррогатными матерями, не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран.
РБК 06:11
2
Общество

Верховный суд смягчил приговор фигурантам «ростовского дела»

Дождь 06:19
12
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