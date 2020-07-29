В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.В источнике
С чего всё началось
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газетавчера в 18:02
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