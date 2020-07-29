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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газетавчера в 18:02
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты17:06
ФАН

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАНвчера в 03:12
Pro Город Ярославль

Новая строчка в квитанциях и пенсии: что изменится в России с 1 августа

Pro Город Ярославль27 июля в 03:15
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02
Экономика сегодня

Перерасчет пенсий и новые тарифы ОСАГО будут введены с августа

Экономика сегодня28 июля в 04:14
Слово и Дело

Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе

Слово и Дело28 июля в 03:40
Царьград

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
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Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известиявчера в 16:37
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газетавчера в 11:12
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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости28 июля в 07:32
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