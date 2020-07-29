В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Аргументы и Факты 19

Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.