Экономика
ToDay News UfaВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
Например, для опытных автовладельцев старше 59 лет страховка станет дешевле. Если водитель – злостный нарушитель ПДД, то будет платить больше. Ежегодная корректировка пенсии для работающих пенсионеров начинается с 1 августа.
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с чего всё началось
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.Российская газета28 июля в 18:02
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Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе
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