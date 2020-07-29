В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

РИА Пензенской области 16

В августе текущего года ОСАГО упадет в цене для водителей и возрастет для нарушителей. Работающим пенсионерам сделают надбавку, сокращенным при ликвидации компании сотрудникам выплатят тройные зарплаты, а владельцам электронных кошельков запретят пополнять их анонимно.