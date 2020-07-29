Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

В августе текущего года ОСАГО упадет в цене для водителей и возрастет для нарушителей. Работающим пенсионерам сделают надбавку, сокращенным при ликвидации компании сотрудникам выплатят тройные зарплаты, а владельцам электронных кошельков запретят пополнять их анонимно.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газетавчера в 18:02
Подробнее о событии
Народные новости

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новостивчера в 10:47
Экономика сегодня

Перерасчет пенсий и новые тарифы ОСАГО будут введены с августа

Экономика сегодня28 июля в 04:14
ФАН

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАНвчера в 03:12
Царьград

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьградвчера в 22:33
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газетавчера в 18:02
Рамблер

Как изменится жизнь россиян в августе

Рамблервчера в 05:19
Слово и Дело

Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе

Слово и Дело28 июля в 03:40
Реклама

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
5
Реклама
Реклама

38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна

38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна Напомним, что у Алены Водонаевой есть девятилетний сын Богдан, который родился в браке журналистки с бизнесменом, кандидатом политических наук Алексеем Малакеевым.
Вокруг ТВвчера в 03:20
15
Реклама

Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

В год своего 125-летия Русский музей представит один из самых масштабных выставочных проектов, в котором будут собраны значимые произведения искусства, переданные культурному учреждению в дар от художников, их наследников и частных коллекционеров с момента основания музея и до наших дней, сообщили в пресс-службе ГРМ.
78.ruвчера в 10:54

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ruвчера в 09:22
42
Реклама

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости17:51

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
145
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,5K

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
207
Реклама

Директор Google опроверг сотрудничество с китайскими военными

Google не сотрудничает с китайскими военными, заявил директор корпорации Сундар Пичаи 29 июля во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Веснавчера в 16:15
Реклама
Реклама
Реклама