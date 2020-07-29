Экономика
ToDay News UfaВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе текущего года ОСАГО упадет в цене для водителей и возрастет для нарушителей. Работающим пенсионерам сделают надбавку, сокращенным при ликвидации компании сотрудникам выплатят тройные зарплаты, а владельцам электронных кошельков запретят пополнять их анонимно.
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с чего всё началось
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.Российская газета28 июля в 18:02
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Новые тарифы ОСАГО и запрет на пополнения электронных кошельков вступят в силу в августе
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ОСАГО, компенсации за увольнение, участки: какие законы вступят в силу с 1 августа
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