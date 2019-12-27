Воздушное судно при взлете потеряло высоту и упало, пробив бетонное ограждение и столкнувшись с двухэтажным строением. Всего на борту было 100 человек. По данным аэропорта, при ударе о землю погибли семеро, а 93 выжили.

В авиакатастрофе в Казахстане выжили 93 человека

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