Происшествия
НДН.инфоВ авиакатастрофе в Казахстане выжили 93 человека
Воздушное судно при взлете потеряло высоту и упало, пробив бетонное ограждение и столкнувшись с двухэтажным строением. Всего на борту было 100 человек. По данным аэропорта, при ударе о землю погибли семеро, а 93 выжили.
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Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане: самолет бился хвостом при взлете
Московский Комсомолец04:35
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Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
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