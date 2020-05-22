Происшествия
RT на русскомВласти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Как рассказало агентство Associated Press со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны, при крушении выжили двое из 107 человек, находившихся на борту.БИЗНЕС Online09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 11:04
Происшествия
Пассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
Армия и оружие
Власти ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Руководство Донецкой и Луганской народных республик заявляет о приведении в боевую готовность вооруженных формирований на территориях республик, сообщают «Известия».
Хакасия-Информ вчера в 00:34
Политика
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»
Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".
Вести.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ в Новосибирской области изъяли арсенал оружия
«В Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов», — сообщил источник.
Говорит Москва 11:33
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Политика
Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:18
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Как рассказал журналист, после просмотра скандального выпуска он написал режиссеру личное письмо, где высказал свое мнение о программе.
URA.Ru вчера в 23:53
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса скончалась врач из Златоуста
Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста.
Челябинский обзор 09:12
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля.
Москва 24 04:19
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Хоккей
«Динамо» обменял Марковина и Петунина в «Северсталь» на Луховского
Первого мая "Северсталь" обменяла Марковина и Петунина в "Динамо" на денежную компенсацию.
РИА Новости 11:19
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12