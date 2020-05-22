с чего всё началось

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

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Киберспорт NAVI объявили о замене в составе по Dota 2 Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.

Политика Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету» Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП". 540

Общество Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора. 2

Политика Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией. 9

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Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 1

Общество Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. 1,3K

Энергетика Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». 45