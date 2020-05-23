Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 92. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Не уточняется, были ли погибшие пассажирами или членами экипажа или жителями домов, на которые рухнул самолет.

Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло

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