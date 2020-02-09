Ранее командир экипажа Котомин Владимир назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра». Пилот утверждает, что успел сделать все, что мог, и ситуация могла бы быть хуже, так как самолет пришлось сажать при плохой видимости, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

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