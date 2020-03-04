Транспорт

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Российские автомобили планируют оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
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с чего всё началось

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Известия16:01

Подробнее о событии

«Известия»: в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

ТАСС17:38

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русском19:19

Российские автомобили хотят оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

Газета.Ru18:43

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБК22:19

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Известия16:01

Российские машины будут оповещать водителей о нарушении ПДД

URA.Ru15:08

Российские авто будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

Телеканал 360°14:31
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