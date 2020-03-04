Транспорт
RT на русскомВ автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
Российские автомобили планируют оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
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с чего всё началось
Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.Известия16:01
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