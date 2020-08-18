В автосалонах России почти закончились машины на продажу
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на крупных авторитейлеров, дефицит машин отмечается практический у всех брендов по тем или другим моделям. Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации является посткарантийный всплеск потребительского спроса на новые автомобили.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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Нечем торговать: Дилеры заявили о дефиците автомобилей после посткарантинного роста продаж
Комсомольская правда01:54