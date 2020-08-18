В автосалонах России почти закончились машины на продажу

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на крупных авторитейлеров, дефицит машин отмечается практический у всех брендов по тем или другим моделям. Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации является посткарантийный всплеск потребительского спроса на новые автомобили.