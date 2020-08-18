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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

В автосалонах России почти закончились машины на продажу

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на крупных авторитейлеров, дефицит машин отмечается практический у всех брендов по тем или другим моделям. Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации является посткарантийный всплеск потребительского спроса на новые автомобили.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Нечем торговать: Дилеры заявили о дефиците автомобилей после посткарантинного роста продаж

Комсомольская правда01:54
Car.ru

Автосалоны России испытывают дефицит продукции

Car.ru01:34
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились машины на продажу

SpeedMe22:54
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
Тарантас Ньюс

В автосалонах России почти закончились машины на продажу

Тарантас Ньюс23:49

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

Наибольший вклад в рост рынка в абсолютном выражении, как свидетельствует исследование «Эксперт РА», внесли средства физических лиц в индивидуальном ДУ (+124 млрд руб.), средства военной ипотеки (+103 млрд), а также вложения в ПИФы (+93 млрд).
Ведомости17:11

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Полсотни проектов аспирантов ТГУ получили гранты РФФИ

Молодые ученые Томского госуниверситета (ТГУ) выиграли 52 гранта в конкурсе проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); общая сумма грантов превышает 62 миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
РИА Томсквчера в 07:53

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Коммерсантъ01:36
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Даже мягкая форма COVID-19 вызывает длительный иммунный ответ — ученые

Признаки сильного и длительного иммунного ответа на SARS-CoV-2 у людей, перенесших COVID-19 в мягкой форме, обнаружены исследователями из университета Аризоны, опубликовавшим 16 августа статью в medRxiv.
ИА Красная Веснавчера в 13:56