В автосалонах России почти закончились машины на продажу
По данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, в в дилерских центрах практически нет новых автомобилей на пролажу. Одной из причин возникнувшего дефицита является посткарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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