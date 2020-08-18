В автосалонах России почти закончились машины на продажу

По данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, в в дилерских центрах практически нет новых автомобилей на пролажу. Одной из причин возникнувшего дефицита является посткарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.