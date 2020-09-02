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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

На фоне пандемии коронавируса заметно активизировались мошенники, сообщает ToDay News Ufa. При попытке обвести граждан вокруг пальца чаще всего в ход идут так называемые методы социальной инженерии, проще говоря, телефонные звонки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

REGNUM09:04
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд города Москвы еще на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», а также бывшему журналисту «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивану Сафронову.
Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Военное дело06:19
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Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным

«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.
RT на русском15:36
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