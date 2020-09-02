В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

ФАН 8

По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов.