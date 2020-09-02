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REGNUM
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

REGNUM09:04
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Газета.Ru08:55
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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США готовят массовую зачистку российских солдат

Пентагон через израильское издание Israel Defense анонсировал ответные действия на недавний таран российским военнослужащими американского бронетранспортера в Сирии, полагает обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников.
Рамблер09:01

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Берлин: «Северный поток-2» и дело Навального рассматриваются сепаратно

Строительство "Северного потока-2" и дело российского блогера Алексея Навального не связаны между собой, Берлин рассматривает эти два случая сепаратно, передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Радио Sputnik09:05

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.
RT на русскомвчера в 09:54
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