В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников
По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов.В источнике
С чего всё началось
В банках рассказали о приемах мошенников
Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
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