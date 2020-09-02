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REGNUM
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

REGNUM09:04
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 18:26
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live2412:20
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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Контактная группа по Донбассу согласилась с необходимостью продолжать режим «тишины»

Офис украинского президента Владимира Зеленского в среду, 2 сентября, заявил, что контактная группа по Донбассу согласилась с необходимостью продолжать режим "тишины" на востоке государства.
Комсомольская правда13:54

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовойвчера в 11:05
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