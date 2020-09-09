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Телеканал 360°
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Во время пандемии число атак на средства россиян выросло. При этом банки стали более агрессивны при продаже страховок, защищающих от хищения денег — в том числе с дебетовых карт.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъ18:18
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Online02:59
Ридус

Российские банки выдают страховку за обязательную услугу

Ридус01:46
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъ18:18
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°23:47
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ru21:00
Саминвестор

Банки начали навязывать страховки от кибемошенничества

Саминвестор00:53

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
REGNUM00:14
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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США заявили, что ищут в нападениях на своих военных в Сирии умысел России

Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 16:44
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39