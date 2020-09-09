«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт
Во время пандемии число атак на средства россиян выросло. При этом банки стали более агрессивны при продаже страховок, защищающих от хищения денег — в том числе с дебетовых карт.В источнике
С чего всё началось
В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт
На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъ18:18
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