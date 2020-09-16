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Piter.tv
Piter.tv

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
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URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ruвчера в 00:47
ПРАЙМ

Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%

ПРАЙМвчера в 08:52
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркетвчера в 07:30
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ruвчера в 05:59
ТАСС

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

ТАСС20:09
РБК

Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 00:00
Телеканал 360°

Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Телеканал 360°вчера в 20:42

Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены не худшие условия.
Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию
RT на русскомвчера в 13:42
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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