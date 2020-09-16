В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Смотрите также
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%
«Тоттенхэм» согласовал аренду Бэйла за 14 млн евро
Sony назвала цены на новую PlayStation
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
Подробнее о событии