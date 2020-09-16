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Piter.tv
Piter.tv

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
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ПРАЙМ

Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%

ПРАЙМ08:52
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет07:30
РБК

5 банков с самыми высокими ставками по вкладам. Обзор

РБК04:48
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ru05:59
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ru00:47
Телеканал 360°

Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Телеканал 360°20:42
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомостивчера в 04:43

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфакс14:35
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

Кашшаи в четверг посетит офис «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи 17 сентября побеседует с представителями московского «Спартака», чтобы разъяснить некоторые тонкости в футбольных правилах.
ProstoProSport15:12