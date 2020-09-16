В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Смотрите также
Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для РФ
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Выпуск легковых автомобилей в России в августе сократился на 30%
Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
«Шарите» вернула пожертвование Пригожина на лечение Навального
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
Подробнее о событии