В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
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В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
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