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Piter.tv
Piter.tv

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков. Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания.В источнике
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Коммерсантъ

ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Коммерсантъ14:22
ПРАЙМ

Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%

ПРАЙМ08:52
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомостивчера в 04:43
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ru05:59
РБК

5 банков с самыми высокими ставками по вкладам. Обзор

РБК04:48
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ru00:47
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет07:30

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Коммерсантъ13:40
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака

Челябинские следователи разберутся в обстоятельствах смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс13:40

КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
РИА Новости09:54
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Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости13:37
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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